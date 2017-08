Roberto Gutiérrez y su buen momento: No lo tomó como una revancha

El delantero de Palestino Roberto Gutiérrez suma tres goles en dos partidos y es el máximo anotador del Transición, algo que pena en los hinchas de Universidad Católica luego de que al ariete no se le renovara contrato.

Pese a ello, el ariete nacido en Curacaví es claro y dice que su buen momento en el elenco de colonia luego de la escasa actividad que tuvo en San Carlos de Apoquindo no es una revancha.

"No, para nada. Nunca lo he tomado como una revancha. Me tocó la posibilidad de volver a Palestino, donde me encontré con un grupo muy bueno, un buen cuerpo técnico, los que me han dado las posibilidades para poder desarrollarme de la mejor manera posible y creo que se ha visto reflejado en la cancha", dijo Gutiérrez en entrevista con La Tercera.

"Es un momento muy bueno en lo colectivo, aunque no se vio reflejado en la primera fecha, pero como equipo habíamos hecho las cosas bastante bien. Y en lo personal he podido estar marcando para apoyar al equipo", añadió.

En relación al elenco cruzado, Gutiérrez explicó que "podía haber jugado más en la UC, pero Católica ya quedó atrás. Creo que a todo jugador le estaría siempre jugando. Todos luchamos para poder jugar. A mí me hubiese gustado claramente jugar también en Católica y mucho más, pero las condiciones fueron otras y tuve que adaptarme a eso. Estoy contento porque ahora juego y anoto… Católica ya es pasado".

Consultado respecto a si hay arrepentimiento en la tienda estudiantil por dejarlo partir, el goleador explica que "eso habría que preguntárselo a la gente. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo ahora. Estoy marcando, jugando, quiero alargar esto, seguir en esta senda, para salir de la situación incómoda en la que está el equipo".

Por último, Gutiérrez le agradeció a los hinchas de la UC: "Desde que salí me demostraron todo el cariño y afecto por mi salida, por la situación que viví. Claramente les agradezco por todo el apoyo que me han brindado y porque siempre están pendientes de uno, porque hasta el día de hoy, cuando estoy convirtiendo, ellos me mandan mensajes", comentó.