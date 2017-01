Manuel Pellegrini visitó a Juan Antonio Pizzi y Héctor Robles en "Juan Pinto Durán"

Manuel Pellegrini se encuentra en Chile para aprovechar sus vacaciones después de sus primeros meses en Hebei China Fortune en la liga de China. El técnico aprovechó su estadía en el país para visitar el Complejo "Juan Pinto Durán", en donde se disputó un partido amistoso entre la selección adulta y el combinado sub 20 que disputará el Sudamericano de Ecuador.

Refiriéndose a La Roja que viajará a disputar la China Cup y a Juan Antonio Pizzi, "el Ingeniero" dijo que "es una gran selección, no tengo ninguna recomendación que darle, es un gran técnico y él sabe los consejos que tiene que dar".

"Es importante siempre jugar partidos amistosos, son selecciones distintas y es una buena experiencia sobre todo para jugadores mas jóvenes" añadió.

Con respecto a "La Rojita", el DT indicó que "vine a saludar a Héctor Robles (entrenador de La Roja juvenil), lo dirigí en Palestino, además vine a conocer a la Sub 20 y a saludar también a Juan Antonio Pizzi".

"No conozco a la Sub 20, pero me parece que tiene una muy buena generación y ojala le vaya muy bien" concluyó.