Hinchas de Puerto Montt buscan que Sebastián Abreu siga en el club

Los hinchas de Deportes Puerto Montt buscan a como dé lugar que Sebastián Abreu extienda su vínculo con el club por una temporada más.

La gran campaña que ha realizado el "charrúa" en los sureños, donde ha anotado nueve goles en 15 partidos, motivó a un grupo de fanáticos denominados "Movimiento Albiverde" empezar una campaña en redes sociales llamada "No te vayas, Loco".

Desde el club, el Presidente de la Comisión Fútbol de Puerto Montt, Héctor Gaete, señaló al diario El Llanquihue que "en un comienzo, para nosotros él terminaba contrato, se iba y listo. Ahora, la situación cambia y tenemos que sentarnos a conversar con él, porque no es fácil tenerlo acá", aludiendo al alto costo que conlleva tener al uruguayo en las filas de la institución.

Abreu habló sobre su posible permanencia en Puerto Montt, indicando que los directivos del equipo saben que ha recibido ofertas desde el extranjero, pero "no cierro puertas en el lugar donde me tratan bien, me valoran como ser humano, como profesional".