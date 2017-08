La programación de la cuarta fecha del Torneo de Transición de la Primera B

El sábado 19 de agosto arrancará la cuarta fecha del Torneo de Transición de la Primera B, pues Deportes Magallanes recibe en San Bernardo a Puerto Montt en busca de sumar su primer triunfo en el campeonato.

Por su parte, Deportes Copiapó buscará mantener su buena campaña que lo tiene al tope de la tabla, ya que visitará a irregular elenco de Barnechea a las 19:00 horas (GMT 23:00).

Finalmente, en la jornada dominical Santiago Morning visitará el Estadio Zorros del Desierto, pues se medirá a las 16:00 horas (GMT 20:00) ante Cobreloa, partido que promete esta fecha.

Revisa la programación aquí:

Sábado 19

Deportes Magallanes vs. Deportes Puerto Montt. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Barnechea vs. Deportes Copiapó. 19:00 horas. Estadio Municipal de Lo Barnechea.

Coquimbo Unido vs. Ñublense. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez".

Domingo 20

Cobresal vs. Deportes Valdivia.15:30 horas. Estadio El Cobre.

Deportes Iberia vs. Unión San Felipe. 15:30 horas. Estadio Municipal de Los Ángeles.

Deportes La Serena vs. San Marcos de Arica. 15:30 horas. Estadio La Portada.

Cobreloa vs. Santiago Morning. 16:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Unión La Calera vs. Rangers. 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".