La programación de la primera fecha de la segunda rueda de la Primera B

El torneo de Primera B se reactiva este fin de semana cuando se comience a disputar la primera fecha de la segunda rueda del certamen que tiene como exclusivo líder a Curicó Unido.

Justamente serán los "torteros" los que darán el vamos visitando el sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT) a Deportes Valdivia en el Estadio Parque Municipal.

Media hora más tarde, su escolta, San Marcos de Arica, se verá las caras como forastero ante Santiago Morning en el Estadio Municipal de La Pintana.

El domingo, en tanto, sólo habrá un encuentro que se llevará a cabo entre Magallanes y Unión San Felipe desde las 17:30 horas (20:30 GMT) en San Bernardo.

Revisa la programación completa aquí:

Sábado 14 de enero

Deportes Valdivia vs. Curicó Unido, 17:00 horas. Estadio Parque Municipal.

Santiago Morning vs. San Marcos de Arica, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana. (TV).

Puerto Montt vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

Deportes Iberia vs. Cobreloa, 19:00 horas. Estadio Municipal de Los Angeles.

Unión La Calera vs. Deportes Copiapó, 20:00 horas. Estadio Lucio Fariña.

Rangers vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Domingo 15 de enero

Magallanes vs. Unión San Felipe, 17:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.