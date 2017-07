La programación de la primera fecha del Torneo de Transición de la Primera B

El fútbol de Primera B se reactivará este fin de semana, pues desde las 15:00 horas (19:00 GMT) del sábado 29 de julio, en el Estadio La Pintana, Santiago Morning y Magallanes darán el puntapié inicial de la primera fecha del Torneo de Transición.

El domingo, en tanto, hará su estreno en la segunda categoría Cobresal, elenco que recibirá a las 15:30 horas (19:30 GMT), en El Salvador, a Unión La Calera.

Finalmente, la fecha inicial será cerrada por Unión San Felipe y Cobreloa, partido que está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) en el recinto aconcagüino.

Revisa la programación completa aquí:

Sábado 29 de julio

Santiago Morning vs. Magallanes. 15:00 horas. Estadio La Pintana.

Puerto Montt vs. Rangers. 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

Deportes La Serena vs. Deportes Iberia. 19:00 horas. Estadio La Portada.

Domingo 30 de julio

Cobresal vs. Unión La Calera. 15:30 horas. Estadio El Cobre.

Deportes Valdivia vs. Coquimbo Unido. 15:30 horas. Estadio Parque Municipal.

Ñublense vs. Deportes Copiapó. 15:30 horas. Estadio Nelson Oyarzún.

San Marcos de Arica vs. Barnechea. 16:00 horas. Estadio Carlos Dittborn.

Unión San Felipe vs. Cobreloa. 20:30 horas. Estadio Municipal San Felipe.