La programación de la quinta fecha de la Primera B

La quinta fecha del torneo de Primer B del fútbol chileno comenzará este sábado con el choque entre Deportes Puerto Montt y La Serena, donde el equipo "papayero" buscará seguir en puestos de avanzada.

La jornada sabatina estará marcado por el duelo nortino en el Estadio " Francisco Sánchez Rumoroso" entre Coquimbo Unido y Cobreloa, elencos que están viviendo presentes muy dispares.

La fecha se cerrará el domingo con dos partidos en simultáneo, pues Cobresal recibirá a un crecido Ñublense, mientras que Rangers y Deportes Copiapó intentarán despegar de la zona media de la tabla.

Revisa la programación completa a continuación:

Primera B - Quinta fecha

Sábado 3

- Puerto Montt vs. Deportes La Serena, 17:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

- Deportes Melipilla vs. Magallanes, 18:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

- Unión San Felipe vs. Barnechea, 20:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Coquimbo Unido vs. Cobreloa, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Domingo 4

- Santiago Wanderers vs. Santiago Morning, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Deportes Valdivia vs. San Marcos de Arica, 17:30 horas. Estadio Parque Municipal.

- Cobresal vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio El Cobre.

- Rangers vs. Deportes Copiapó, 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.