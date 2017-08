La programación de la quinta fecha del Torneo de Transición de la Primera B

Desde las 16:00 horas (GMT 20:00) en el Estadio La Caldera comenzará a disputarse la sexta fecha del Torneo de Transición de la Primera B, pues Deportes Copiapó recibirá a Magallanes con el objetivo de seguir como líder del campeonato.

Durante la jornada dominical se disputarán todos los duelos restantes de la fecha al mediodía, destacando el choque entre Santiago Morning y Deportes Iberia, en el Estadio La Pintana.

Además, Cobreloa, segundo en la tabla de posiciones, visitará a Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" con la misión de revalidar sus pergaminos y mantener el invicto.

Finalmente, SM de Arica recibirá a Cobresal y Coquimbo Unido a Barnechea, elencos que buscarán dejar los tres puntos en casa y así no perderle pisada al líder de la competencia.

Revisa la programación aquí:

Sábado 26

Deportes Copiapó vs. Magallanes. 16:00 horas. Estadio La Caldera.

Domingo 27

Rangers vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Unión San Felipe vs. Unión La Calera. 12:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Ñublense vs. Cobreloa. 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Valdivia. 12:00 horas. Estadio Chinquihue.

Santiago Morning vs. Deportes Iberia. 12:00 horas. Estadio La Pintana.

Coquimbo Unido vs. Barnechea. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

San Marcos de Arica vs. Cobresal. 12:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".