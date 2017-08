La programación de la tercera fecha del Torneo de Transición de la Primera B

El sábado 12 de agosto continuará el Torneo de Transición de la Primera B, pues Deportes Copiapó y Cobresal darán el puntapié inicial de la tercera fecha, en el Estadio Municipal "Nelson Rojas".

En tanto, el la jornada dominical destaca el duelo entre Ñublense y Rangers, quienes en el Estadio "Nelson Oyarzún" animarán un encuentro que cada vez más adquiere la tonalidad de "clásico".

Otro duelo destacado será entre San Marcos de Arica y Coquimbo Unido, elencos que están bien posicionados en la tabla y que están siendo protagonistas en la Primera B.

Finalmente, el martes 15 de agosto cerrará la fecha Santiago Morning ante Barnechea, duelo que se disputará en el Estadio La Pintana a las 12:00 horas (GMT 16:00).

Revisa la programación aquí:

Sábado 12

Deportes Copiapó vs. Cobresal. 16:00 horas. Estadio Municipal "Nelson Rojas".

Unión San Felipe vs. Deportes Magallanes. 16:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Iberia. 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

Deportes La Serena vs. Unión La calera. 18:00 horas. Estadio La Portada.

Domingo 13

Ñublense vs. Rangers. 15:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Deportes Valdivia vs. Cobreloa. 15:30 horas. Estadio Parque Municipal.

San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido. 16:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Martes 15

Santiago Morning vs. Barnechea. 12:00 horas. Estadio La Pintana.