La programación de la última fecha del Torneo de Transición en la Primera B

Este fin de semana, la Primera B vivirá la última fecha del Torneo de Transición, donde dos clubes lucharán por mantener la categoría y evitar el descenso a la Segunda División, con Deportes Valdivia y Deportes Iberia como grandes protagonistas.

Con Unión La Calera como ganador de este campeonato, los ojos están puestos en lo que pasará con la parte baja de la tabla. Revisa a continuación como se jugará está última jornada.

Primera B - 15ª fecha

Sábado 11 de noviembre

- Puerto Montt vs. Barnechea, 16:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

- Deportes Copiapó vs. Rangers, 17:00 horas. Estadio Municipal de La Caldera.

- Santiago Morning vs. Cobresal, 17:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Magallanes vs. Coquimbo Unido, 17:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Domingo 12 de noviembre

- Unión La Calera vs. Cobreloa, 12:00 horas. Estadio Bicentenario "Lucio Fariña".

- Unión San Felipe vs. Ñublense, 17:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Deportes La Serena vs. Deportes Valdivia, 17:00 horas. Estadio La Portada.

- Deportes Iberia vs. San Marcos de Arica, 17:00 horas. Estadio Municipal de Los Angeles.