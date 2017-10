Unión La Calera es campeón del Torneo de Transición de la Primera B

Unión La Calera se aseguró el título del Torneo de Transición de Primera B luego de disputarse la fecha 13, en la cual los "cementeros" vencieron a Barnechea el viernes por 1-0.

Dicha victoria dejó al elenco de la Región de Valparaíso con la primera opción de ganar el certamen, siempre y cuando sus más cercanos perseguidores tropezaran en los partidos que dbían enfrentar.

Por ello, la caída de Coquimbo Unido ante Copiapó, el revés de Cobreloa frente a Rangers y la derrota de La Serena ante Unión San Felipe, permitieron que los 28 puntos de los caleranos se convirtieran en inalcanzables para el resto, a falta de dos fechas.

De todas formas, el conjunto rojo necesita asegurar su permanencia en la categoría para luchar por un cupo en la promoción con San Marcos de Arica, campeón de la primera parte de este año.

La Calera ostenta un coeficiente de rendimiento de 1.17 y marcha en el puesto 12. Le sigue Iberia con 1.09, Cobresal, con 1.07, Ñublense, con 1.07 y Deportes Valdivia, con 1.07.

Resultados

Viernes 27 de octubre

- Unión La Calera 1-0 Barnechea, Estadio "Lucio Fariña".

1-0: 59' Paulo Rosales (CAL)

Sábado 28 de octubre

- Santiago Morning 0-2 Deportes Valdivia, Estadio La Pintana.

0-1: 15' Alejandro Martínez (VAL); 0-2: 16' Nahuel Donadell (VAL)

- Deportes Copiapó 2-0 Coquimbo Unido, Estadio La Caldera.

1-0: 70'; Francisco Ibáñez (CDC), 2-0: 71'; Francisco Ibáñez (CDC)

- Magallanes 2-1 San Marcos de Arica, Estadio Municipal de San Bernardo.



1-0: 31' Gonzalo Sosa (MAG); 1-1 36' Matías Campos López (SMA), 2-1: 81'; José Luis García (MAG)

- Puerto Montt 1-0 Cobresal, Estadio Chinquihue.

1-0: 70'; Sebastián Abreu (DPM)

- Deportes Iberia 1-0 Ñublense, Estadio Municipal de Los Angeles.

1-0: 91'; Diego Ruiz (IBE)

- Rangers 3-2 Cobreloa, Estadio Fiscal de Talca.

1-0: 7'; Sergio Comba (RAN), 1-1: 10'; Miguel Sanhueza (COB), 2-1: 45'; Guillermo Díaz (RAN), 3-1: 78' Jorge Sotomayor (RAN); 3-2: 88' Michael Contreras (COB).

Domingo 29 de octubre

- Deportes La Serena 0-1 Unión San Felipe, Estadio La Portada.

0-1: 76'; Emmanuel Pío (USF)

Tabla de posiciones

1. Unión La Calera 28 puntos

2. Deportes Copiapó 20

3. Cobreloa 20

4. Barnechea 20

5. Puerto Montt 20

6. La Serena 19

7. San Marcos de Arica 19

8. Coquimbo Unido 19

9. Santiago Morning 17

10. Iberia 17

11. Magallanes 17

12. Unión San Felipe 16

13. Ñublense 15

14. Cobresal 14

15. Valdivia 12

16. Rangers

Tabla de coeficientes

10. Puerto Montt 1.24

11. U. San Felipe 1.17

12. U. La Calera 1.12

13. Iberia 1.09

14. Cobresal 1.07

15. Ñublense 1.07

16. D. Valdivia 1.07

Goleadores

Con 10 goles: Lucas Simón (Cobreloa)

Con 9 goles: Matías Campos López (San Marcos), Sebastián Abreu (Puerto Montt)

Con 8 goles: David Escalante (Santiago Morning)

Próxima fecha

- Valdivia vs. D. Copiapó

- Cobreloa vs. D. La Serena

- Barnechea vs. U. San Felipe

- San Marcos vs. U. La Calera

- Rangers vs. Magallanes

- Coquimbo Unido vs. Santiago Morning

- Cobresal vs. Iberia

- Ñublense vs. D. Puerto Montt