Jugador de Pescara se fue de la cancha por insultos racistas de la hinchada de Cagliari

El mediocampista ghanés de Pescara Sulley Muntari dejó el campo anticipadamente este domingo en el duelo de la Serie A italiana contra Cagliari, como forma de protesta tras oír cánticos racistas desde las gradas del Estadio Sant'Elia.

Muntari protestó duramente al árbitro del encuentro, pidiéndole que interrumpiera el encuentro en el minuto 90 a causa de unos insultos racistas. Dejó el campo después de que el juez no aceptara sus peticiones y hasta le mostrara la tarjeta amarilla.

El africano perdió la calma durante algunos minutos y terminó abandonando el césped, dejando a Pescara con diez hombres en un partido que terminó 1-0 a favor de Cagliari, donde Mauricio Isla no fue citado por tener una distención muscular.

No es la primera vez que se produce un evento parecido en el estadio del club sardo: en 2010, un choque entre Cagliari e Inter de Milán fue interrumpido durante algunos minutos después de que el camerunés Samuel Eto'o recibiera otros insultos racistas.

💭 "It was a little kid w his parents right next to him, doing nothing about it, who said bad things about me"



- Muntari on the racial abuse pic.twitter.com/8wdnhrJxRz