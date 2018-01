Antonio Cassano recordó su paso por Real Madrid: Un día insulté a Capello en español e italiano

El italiano Antonio Cassano nuevamente recordó su paso por Real Madrid de España, club donde jugó entre 2006 y 2007, y aseguró estar arrepentido de su paso por el elenco "merengue".

En entrevista con el programa "Canal Football Club", de la cadena Canal Plus de Francia, el jugador manifestó que "mi historia en Real Madrid comenzó bien. Cuando me ficharon fue para sustituir a (Luis) Figo y (Michael) Owen, dos Balones de Oro. Eso quería decir que yo era alguien importante".

"Ahí conocí a dos de los mejores jugadores: (Zinedine) Zidane y Ronaldo, el 'Fenómeno'. Muchos jugadores de entonces habrían pagado por jugar en aquel Madrid", complementó.

A pesar de eso, el jugador reveló que "a veces no jugaba y me quejaba. Me enfadaba con todo el mundo por nada. Un día (Fabio) Capello me sacó de la cancha y yo me volví loco en el vestuario, le insulté en castellano e italiano. Sin razón. Después de un año discutiendo con todo el mundo, me fui".

'Il Talentino' también habló de su complicada infancia, rodeada de pobreza en la ciudad de Bari: "Hasta los 17 años pasé hambre, en el verdadero sentido de la palabra. Mi madre no trabajaba, era ama de casa y ganábamos 3.000 o 4.000 liras (entre 1,55 y 2,07 euros actuales) con las que teníamos que comer".

"Yo jugaba en la calle y me iba con quien me diera mil liras más o menos porque era el más fuerte de todos. No tenía dinero, nunca lo había visto en mi vida. Decía: 'elígeme, te hago ganar'. Y todos los días jugaba en la calle para ganar algo. Mi gran oportunidad siempre ha sido el fútbol. En aquella época, 2.000 liras más o menos para mí hacían una gran diferencia", agregó.

Finalmente recordó su bullado estreno como profesional con Bari, donde anotó su primer gol ante Inter de Milán: "Tenía 17 años. Era el partido que podía cambiar mi vida en todos los aspectos. Hacerme rico, famoso y guapo (risas). El fútbol nos hace guapos a todos. ¿Si obra milagros? Sí, conmigo hizo tantos...".