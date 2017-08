Tribunal mantuvo cinco partidos de sanción a Cristiano Ronaldo

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificó la sanción de cinco partidos que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol impuso al delantero de Real Madrid Cristiano Ronaldo tras el partido de ida de la Supercopa de España contra FC Barcelona.

El TAD desestimó el recurso presentado por la tienda "merengue" contra la expulsión del portugués por doble tarjeta amarilla en dicho encuentro: una por quitarse la camiseta para celebrar un gol y la segunda por simular un penal, a juicio del árbitro.

Cristiano Ronaldo empujó después levemente al árbitro De Burgos Beongoetxea, quien reflejó en el acta el incidente: "Una vez mostrada la tarjeta roja, dicho jugador me empujó levemente en señal de disconformidad".

El Comité de Competición le impuso cinco partidos de suspensión, uno por la expulsión y los otros cuatro por el empujón.

El Comité de Apelación mantuvo la sanción, como lo hizo ahora el TAD, por lo que Cristiano no podrá jugar hasta la quinta jornada de liga. Se perderá por tanto, los encuentros contra Valencia, Levante y Real Sociedad, pues cumplió el primero en la vuelta de la Supercopa.

Cristiano podría debutar el 21 de septiembre, quinta jornada de liga, en casa contra el Betis.

La reacción del jugador

El portugués Cristiano Ronaldo calificó como una "injusticia" la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de ratificar la sanción de cinco partidos por lo acontecido en el encuentro de ida de la Supercopa de España.

"Es una decisión incomprensible. Injusticias que no me derrumbarán. Volveré más fuerte. Gracias a quienes me apoyaron", escribió el futbolista de Real Madrid en sus redes sociales.