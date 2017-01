Zidane: Cristiano Ronaldo siempre va a marcar la diferencia

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, defendió el estado del portugués Cristiano Ronaldo, asegurando que "está bien" y que "siempre va a marcar la diferencia", aunque admitió que frente a Celta de Vigo jugando como único punta pudo "jugar peor".

"Cristiano está bien, siempre va a ser el jugador que va a marcar la diferencia para el equipo, luego hay partidos que puedes jugar peor pero los que no han jugado al fútbol no lo pueden entender. Yo a veces no jugaba bien y no pasa nada, lo importante es seguir trabajando en el campo", justificó.

Para el entrenador del cuadro "merengue" existe demasiada crítica en torno a la figura de Cristiano Ronaldo de los medios de comunicación. "El problema es que siempre va a tener críticas Cristiano. Cuando no mete, cuando juega en una posición diferente. El está acostumbrado y piensa como nosotros en el partido de mañana para hacerlo bien. Es en lo que está concentrado".

"Jugó el otro día de nueve porque pensamos en meter a Marco Asensio y Lucas Vázquez para tener más espacio. No lo hicimos perfectamente para centrar. Sabemos como ha jugado toda su vida Cristiano pero de vez en cuando puede jugar arriba, también con dos delanteros. Su posición preferida es jugar en la izquierda esto no va a cambiar", sentenció.