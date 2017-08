Zinedine Zidane confirmó su renovación en Real Madrid: "Estoy muy contento por esta confianza"

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, confirmó que renovó su contrato antes de que se haga oficial por parte del club, y agradeció la "confianza" de la directiva encabezada por el presidente Florentino Pérez, marcando como reto seguir ganando títulos, consciente de la exigencia para extender su era.

"Estoy muy contento por esta confianza que ha depositado el club en mí, por haber trabajado muy bien, no soy yo solo es todo mi grupo, estamos contentos de como trabajamos", aseguró la ex estrella francesa, quien extendió su vínculo por tres años con los "merengues".

No obstante, explicó que "estoy contento, pero esto no significa nada, puedo firmar diez o veinte años de contrato, que sé dónde estoy y lo que tengo que hacer", expresó Zidane, aunque remarcó que "dentro de un año puedes no estar aquí, por eso el Real Madrid y yo nunca vamos a discutir".

"Los objetivos siempre son los mismos mientras esté aquí, ganar todos los partidos y títulos posibles. Siempre hay altibajos, puede haber malos momentos pero en este tan bueno lo disfrutamos y queremos que continúe en el futuro. Si conseguimos más éxitos será con trabajo, hay seguir trabajando unidos porque cuando los jugadores saltan al campo hay que estar muy tranquilos", sentenció.

Real Madrid enfrentará este domingo a Barcelona, en Camp Nou, por la Supercopa de España.