Marcelo Gallardo: Voy a seguir un año más en River

Todo indicaba que el exitoso paso de Marcelo Gallardo por River Plate llegaría a su fin este martes, pero el entrenador aseguró en conferencia de prensa, tras tomarse unos días para reflexionar, que va a seguir un año más en el cuadro "millonario".

Anta la alta expectación de los medios deportivos de Argentina, el campeón con River de la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015 confirmó que completará el año de contrato que aún le resta con el equipo de la "banda sangre".

"Voy a seguir un año más. Seguir acá es lo que me dicta el corazón, es lo que siento", aseguró el adiestrador trasandino desde el Estadio Monumental de Núñez.

"No podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con los hinchas, con la Institución y con la dirigencia. Soy reflexivo y sanguíneo, muchas veces tomo decisiones con el corazón. Fueron días bastantes difíciles", agregó.

Sobre sus dudas sobre la continuidad en el cargo, advirtió que "venía evaluando dar un paso al costado, poder parar la pelota y reflexionar sobre mi persona. Necesitaba estos días para ver lo que quería, pero cometí el error de decirlo".

Ante la opción de seguir por más de un año en la institución, aseguró: "Hace 24 horas estaba tomando la decisión de seguir o no, así que no puedo hablar más allá de ese año. La motivación está ahora y quiero llegar con energías el 5 de enero cuando me reuna con los jugadores".

Desde su llegada el 2014 a River Plate, Gallardo ganó la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Suruga Bank, dos Recopas Sudamericanas y la Copa Argentina.