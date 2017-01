Johan Fuentes desmintió supuesto regreso a Cobresal: Estoy cómodo en San Luis

El volante Johan Fuentes desmintió un supuesto regreso a Cobresal, pues afirmó que se encuentra muy cómodo en San Luis de Quillota, equipo en el cual está a préstamo hasta mayo de este año.

"Me queda contrato hasta mayo, salió por ahí en las redes sociales que iba a volver a Cobresal, pero no es así. Estoy cómodo acá, me adapté y espero demostrarlo en el semestre", señaló el formado en Unión Española.

Sobre los objetivos del conjunto "canario" para este Torneo de Clausura, el otrora jugador de Curicó Unido manifestó que en Quillota "estamos enfocados en armarnos bien. El éxito va en la humildad del grupo".

"Si digo que queremos ser campeones sería absurdo, pero se va viendo paso a paso. Tenemos que mostrar lo bien que lo hemos hecho en la pretemporada", finalizó.

San Luis de Quillota debutará en el Torneo de Clausura el domingo 5 de febrero como visita ante el bicampeón, Universidad Católica.