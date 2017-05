Miguel Ramírez y tema incentivos: Nos metimos solos en las patas de los caballos

Miguel Ramírez, técnico de San Luis de Quillota, reconoció que fue el mismo plantel el que se "metió en las patas de los caballos" a raíz de los dichos del defensor Diego Silva, quien se mostró abierto a recibir incentivos para el duelo del sábado ante Universidad de Chile, equipo al que destacó por un alza notable en su juego.

"Nosotros mismos nos metimos en las patas de los caballos por una declaración totalmente fuera de contexto, que no corresponde a futbolista profesional y que está lejos del pensamiento del cuerpo técnico, lamentablemente todo lo que se ha generado es producto de esa declaración", dijo el ex zaguero.

Diego Silva, jugador del cuadro "canario", dijo a comienzos de esta semana que en vista de que los quillotanos no se juegan nada en el partido con la U, "si llega un incentivo por ganar, no es malo".

Ante esto, Ramírez declaró que "lo que menos hemos hablado ha sido de fútbol, de táctica, de cómo juega Universidad de Chile, cómo hace daño San Luis, cómo se defiende, las variantes. Eso es lo que a mí no me gusta, cuando se deja de hablar de fútbol y se ha generado, por responsabilidad nuestra, una polémica que no tiene sentido".

Con respecto a la U, que puede levantar el título si es que derrota a San Luis, el ex jugador de Colo Colo dijo que esta opción es exclusiva responsabilidad del buen trabajo de su cuerpo técnico, encabezado por Angel Guillermo Hoyos.

"Esta Universidad de Chile se ha visto con mejoras día a día, cuando llegó su nuevo cuerpo técnico se ha visto una evolución, un juego colectivo mucho más sólido, han subido el nivel sus jugadores y eso habla bien del trabajo de su cuerpo técnico".

"Va a ser una gran experiencia lo que van a vivir muchos de mis jugadores, porque no están acostumbrados a jugar con 45 mil personas en las tribunas, en un gran terreno de juego. Va a ser una buena experiencia que espero puedan aprovechar de la mejor manera", cerró.

San Luis visita a la U el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional, mientras en paralelo Colo Colo jugará con Cobresal en La Serena.