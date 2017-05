Director de Wanderers: Nicolás Córdova calzaba con el perfil para ser el técnico

Gonzalo Serrano, historiador y director de Santiago Wanderers, destacó la llegada de Nicolás Córdova como nuevo entrenador y explicó las razones de su contratación.

"La experiencia de (Eduardo) Espinel nos enseñó que teníamos que ser muy cuidados en la elección de un nuevo técnico. Nicolás calzaba con el perfil, pero había que actuar de manera rápida, porque ya estaba sonando en otros clubes como Colo Colo y O'Higgins", señaló.

No obstante, indicó que "no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero él sabe cuál es el proyecto y sabe lo que es Wanderers".

"Estamos con mucha esperanza para que podamos salir de este momento", cerró.

Santiago Wanderers, que recién este sábado pudo escapar del descenso al condenar a Cobresal, cerrará su baja temporada este jueves, cuando visite a Huachipato en Talcahuano.