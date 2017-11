Nicolás Córdova: Debemos hacer un partido perfecto para lograr un triunfo ante la U

Nicolás Córdova, técnico de Santiago Wanderers, adelantó el encuentro frente a Universidad de Chile por el Torneo de Transición.

El estratega aseguró que el duelo ante los azules, mismo rival con el que jugarán la final de Copa Chile, será complicado, por lo que "debemos hacer un partido perfecto para lograr un triunfo ante la U".

Respecto a las ausencias de Gonzalo Jara y Jean Beausejour, indicó que los azules tienen "jugadores de nivel a los que yo dirigí" para sustituirlos, como Alejandro Contreras o Jonathan Zacaría.

La vuelta de Pizarro a Valparaiso

Otro tema que ha marcado la previa del partido es el regreso de David Pizarro a Valparaiso tras su polémica salida del club, en donde hinchas y un dirigente de la Corporación Santiago Wanderers han realizado llamados para recibir de la peor forma al volante.

Respecto a este punto, Córdova desconoció las razones por las cuales el campeón de América en 2015 dejó la institución, agregando que su preocupación por Pizarro es solo por su condición de futbolista de Universidad de Chile, además del "juego colectivo de ellos que debemos contrarrestar".

Por último, Córdova criticó la posibilidad de volver a cambiar el formato de campeonato para 2018, designado desde principios de año como un torneo largo: "acá hay que hacer un tema de raiz, si queremos progresar o hacer las cosas por populismo que es cambiar el torneo cada tres años".

"No puede ser que todos los años no sepamos cuando empieza el campeonato, en qué fecha hacer la pretemporada. Debemos establecer torneos y no cambiarlos, independiente del cambio de dirigentes", finalizó.

Santiago Wanderers y Universidad de Chile se enfrentarán el sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaiso por la duodécima fecha del Torneo de Transición.