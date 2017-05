Nicolás Córdova: Me gustaría contar con Gabriel Castellón y Oscar Opazo, pero depende de ellos

Este martes Santiago Wanderers presentó a su nuevo técnico, Nicolás Córdova, quien asumió el duro desafío de alejar al club "caturro" de la incómoda posición en que quedó luego de la Temporada 2016-2017, en el penúltimo puesto de la Tabla General Acumulada.

El ex DT de Palestino, que llega a Valparaíso por los próximos dos años y medio, está consciente de que la tarea es complicada, pero confía en que pueden sacarla adelante, considerando que por delante aún tienen tiempo para trabajar.

Además, reconoció que le gustaría contar con Gabriel Castellón y Oscar Opazo en el plantel, pero si no quieren estar en Wanderers, no se opondrá.

"No vamos a dejar a ningún jugador que no quiera estar en Wanderers. Cuando evidenciemos que alguien quiere partir, por legítimas aspiraciones, no nos vamos a oponer a nadie, creemos que las personas tienen que estar en el lugar que quieren", declaró.

"Si preguntan por Castellón u Opazo, me encantaría tenerlos, pero eso no depende de mí, depende de ellos, que son las personas más importantes", sostuvo.

Además, el ex volante destacó que "hay tiempo para contratar lo que necesitamos, hay tiempo para poder trabajar, porque recién terminó el campeonato. El hecho de que tantos jugadores hayan terminado contrato te juega a favor".

"Da la posibilidad de elegir lo que uno necesita y en ese sentido, con el club estamos sumamente alineados en buscar lo que necesitamos para primero revertir la situación de la tabla de posiciones", declaró.

Sobre sus objetivos, Córdova apuntó a que el primero "es alcanzar los puntos para salvarse y además reencantar a la gente con el juego, que se sienta identificada".

También fue consultado por la opción de contratar a Ezequiel Luna, que ya jugó en el Puerto: "Es un jugador que cuando supe que podía salir de Wanderers lo pedí expresamente para Palestino. Hoy está en una lista de defensores, como lo hay otros. Si tenemos la posibilidad de contar con él, será bievenido y si no, trataremos de buscar otro defensor central a la altura de Santiago Wanderers".

Wanderers terminó en el puesto 15 de la Tabla General Acumulada y se salvó del descenso al distanciarse 7 puntos de Cobresal, que perdió la categoría. Sin embargo para el próximo campeonato se pondrán en juego los promedios, por lo que es importante sumar todos los triunfos posibles.

Córdova llega a suceder en el puesto a Silvio Fernández, que dirigió a los porteños en el tramo final del Clausura, luego de la salida de Eduardo Espinel.