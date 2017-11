Nicolás Córdova y el título de Copa Chile: Estoy orgulloso de la pasión y entrega de mis jugadores

Nicolás Córdova, técnico de Santiago Wanderers, se refirió al título de Copa Chile que consiguió junto a sus dirigidos al vencer por 3-1 a Universidad de Chile, en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción.

"Ha sido un semestre de contrastes con la Copa Chile y el Torneo de Transición y en los circunstancias en que estamos se genera más confianza y menos temor para afrontar estos partidos tan claves. Sé que en el Transición no lo hemos hecho muy bien, pero tengo confianza en que lo sacaremos adelante", partió señalando en conferencia de prensa.

"Jugando a este nivel deberíamos tener muchos más puntos de los que tenemos en el campeonato. Mis jugadores lo pueden lograr y hacerle frente a equipos que en el papel tienen más jerarquía que la nuestra", agregó

Sobre el partido que realizaron sus dirigidos mencionó que "estoy tremendamente orgulloso de lo que mostraron mis jugadores, porque pusieron pasión y entrega, que al final es lo único que uno les pide. Siempre está la posibilidad de ganar o perder, pero el temple hay que tenerlo a cada momento".

Agregó que "fue un partido difícil, pero que logramos contener en cada momento a Universidad de Chile. Me parece que fuimos muy superiores y eso se vio reflejado en el resultado final del encuentro".

"No hay mucha diferencia con lo que hicimos el sábado pasado. Bloqueamos muy bien lo espacios en salida, generamos una gran presión en el primer tiempo y eso a ellos los molestó mucho. Sabíamos si recuperábamos el balón en la salida de ellos íbamos a tener bastantes chances y fue lo que nos ayudó a llegar a este resultado".

Además, habló sobre lo que les resta en el campeonato nacional. "Mi único foco ahora es sacar adelante este club y creo que hoy dimos un gran paso, no sólo con el título alcanzado, si no que en la confianza que esto genererará en nuestra escuadra. Me comprometo a entregar todo en estos tres partidos que quedan por delante y sé que mis muchachos lo darán todo por conseguir los máximos puntos posibles".

Finalmente, se refirió a su primer título como entrenador y a los objetivos que quedan para este semestre. "Me tomo este momento con mucha calma. Cuando una va dando pasos certeros y a pie firme siempre uno podrá lograr sus objetivos. Ha sido un regalo lo que he vivido en estos meses, porque han existido situaciones que no las había vivido nunca y eso no sólo me hace ser un mejor entrenador, si no que una mejor persona".