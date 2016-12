Representante confirmó interés de Santiago Wanderers en José Luis Muñoz

El representante del atacante de Universidad Católica José Luis Muñoz, Eduardo Peña, confirmó que existe interés por parte de Santiago Wanderers en contar con el jugador, que no está en los planes de Mario Salas para 2017.

"Lo real es que entiendo que Santiago Wanderers manifestó un interés, que es mutuo. Católica está empeñada en que juegue, tiene contrato hasta 2018 y el interés es que juegue, si Santiago Wanderers le da la opción, espectacular", señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Peña también se hizo cargo del problema que puede causar el pasado de Muñoz en Everton y aclaró que antes de fichar en los "ruleteros", el futbolista pudo recalar en Valparaíso.

"El paradero inicial de José Luis era Wanderers. Cuando estuvo Jorge Aravena lo vino a contratar y hubo un problema. Luego se fue a Everton y todos conocen lo que pasó allá", argumentó.

"El está encariñado con la gente de Everton, pero estimo que le dieron la vuelta la espalda después que no lo quisieron retener, porque llegó un grupo mexicano. El club fue incapaz de decirle que no lo querían, no es tanto el cariño desde Everton hacia José Luis como el de José Luis hacia Everton, Estamos como pagados", afirmó Peña.