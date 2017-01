Santiago Wanderers comprometió ayuda a juveniles afectados por incendio en Valparaíso

El club Santiago Wanderers comprometió ayuda a los damnificados por el incendio que afectó la parte alta de Valparaíso y en el cual dos familias de algunos jugadores de sus series inferiores sufrieron daños en sus inmuebles.

Es el caso de la familia Astudillo Hidalgo, de la cual Franco, Sergio y Dylan participan en las series sub 12, sub 17 y sub 19, respectivamente, además de un futbolista que forma parte de la sub 11.

Por ello Domingo Sorace, jefe técnico y de captación de las divisiones inferiores del "Decano" y además DT de la sub 17, comentó que a dichas familias "les trajimos primeros auxilios y cosas como club. Estamos cooperando en algún aspecto económico y veremos algo masivo como club y algo -más producido- para estas familias".

El timonel del club, Jorge Lafrentz, comentó que "en la sede del club abriremos un centro de acopio para ir en ayuda a los damnificados y con los jugadores vamos a acudir a saludar a la gente afectada de tal manera de contribuir en las actividades para mitigar el dolor que siente tanta gente".

Por último el técnico de la división Sub 13, Silvio Fernández, contó que los técnicos de los cadetes afectados "han estado en contacto. Ellos perdieron todo y nosotros estamos esperando a ver cuando todo se calme un poco para juntarnos y ver cómo colaborar con su familia".

Ambas familias se encuentran en la sede del club, ubicada en la avenida Independencia.

Otro capítulo negro que se vivió por este siniestro fue que los padres del jugador formado en el club Jefferson Castillo, que forma parte del plantel de Puerto Montt, también perdieron su hogar.