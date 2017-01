ANFP confirmó reinicio del torneo de Segunda División con Lota Schwager y Vallenar incluidos

La ANFP fijó para el próximo sábado 14 de enero el reinicio del campeonato de Segunda División, confirmando la participación de Lota Schwager y Vallenar, dos elencos que están en riesgo de ser desafiliados.

Por medio de su web oficial, el ente rector del fútbol chileno aseguró que "el próximo fin de semana el campeonato de Segunda División continuará su desarrollo de manera reglamentaria con los 12 equipos participantes, reiniciándose con los siguientes partidos correspondientes a la quinta fecha de Fase Nacional del Torneo".

Sobre el caso de Lota y Vallenar, la nota indica: "Recordamos que mientras no sea confirmado el fallo de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina con respecto a las sanciones a algunos clubes, no habrá ninguna modificación respecto al torneo".

De esta forma, se confirma la continuidad de los mencionados equipos en el certamen por el momento hasta que exista una resolución final al respecto.

La Segunda División es liderada por Barnechea con 32 puntos. Le siguen Melipilla con 31 y Deportes Santa Cruz con 29.

La programación

Sábado 14 de enero

Lota Schwager vs. Malleco, 16:00 horas. Estadio Bernardino Luna.

San Antonio Unido vs. Trasandino, 17:00 horas. Estadio Dr. Olegario Henríquez.

Melipilla vs. Santa Cruz, 18:00 horas. Estadio Roberto Bravo.

Vallenar vs. La Pintana, 19:00 horas. Estadio Nelson Rohas.

Domingo 15 de enero

Colchagua vs. Barnechea, 17:30 horas. Estadio Jorge Silva.

Independiente Cauquenes vs. Naval, 18:00 horas. Estadio Fiscal Manuel Moya.