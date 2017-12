Deportes Vallenar no tiene jugadores para repetir la tanda de penales ante Melipilla

Deportes Vallenar manifestó su molestia por la decisión de la ANFP de repetir la tanda de penales con Deportes Melipilla y anunció que quedaron complicados de cara al nuevo escenario, pues no tienen los jugadores para afrontar esta nueva definición.

"Posterior al partido, los jugadores se fueron de vacaciones y los que no, fueron finiquitados. No tenemos el plantel obviamente y la resolución que dictaminen no nos favorece", declaró John Sol, timonel de Vallenar.

Del mismo modo, el dirigente declaró indignado que "tengo entendido que Melipilla entrenó en la mañana, tuvo información antes de nosotros. Obviamente, para nosotros es complicado".

"Tenemos que seguir luchando, nos ganamos el campeonato en cancha y trataremos de hacer justicia", sostuvo Sol.

Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, resaltó que la decisión de la ANFP "es una falta de respeto tremenda. Somos del norte y el centralismo nuevamente nos trata de apabullar".

"Insisto, a priori, no nos presentaremos", aseveró el edil.

Otro que manifestó su malestar fue el presidente del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, quien criticó la medida.

"Señores de la ANFP... ¿Cómo hace Deportes Vallenar para repetir los penales si su plantel está finiquitado? Decisión nefasta alejada de lo deportivo", aseveró el ex delantero.

alcalde cristián tapia (derecha) y presidente de @depvallenar john sol (izquierda) aún esperan notificación oficial de la anfp, y anuncian que no se presentarán si se repite la tanda ya que el plantel está de vacaciones @Cooperativa #RegaloCooperativa pic.twitter.com/XPzW5ItowJ — manfred schwager v. (@mschwagerv) 22 de diciembre de 2017