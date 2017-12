Presidente de Vallenar aseguró que no acatarán repetición de tanda de penales

Deportes Vallenar analiza la opción no presentarse a la repetición de la tanda de penales ante Deportes Melipilla, tras la determinación tomada por la ANFP por la polémica definición que tuvieron en el duelo por el ascenso a la Primera B, y aseguraron que en primera instancia no la van a acatar.

Tras conocer la determinación de la Asociación, el presidente del club vallenarino, John Sol, comentó que "se definirá la fecha y nos van a notificar formalmente en el transcurso de la tarde. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión".

"Estamos tristes por el fútbol chileno, por el esfuerzo que hicimos como equipo. Ganamos el derecho en cancha de ascender a la Primera B y no vamos a dejar que esto lleve a que tengamos que repetir lo que hicimos. Según nosotros lo hicimos bien y desde nuestro lado no vamos a acatar lo que indique la ANFP", complementó.

Incluso Sol fue más allá y manifestó que "quizás veamos la posibilidad de no seguir con el club compitiendo en el fútbol chileno y vamos a ver qué es lo que manejamos de aquí en adelante. Esto no debiese suceder y si hay responsables no somos nosotros. No tenemos que pagar por esto".

Sol también confirmó que no tienen plantel debido a que finiquitaron a los jugadores tras la final del martes y también ratificó tener conocimiento de la denuncia hecha por el arquero Carlos Julio, de que él y Juan Silva fueron llamados desde Melipilla para ofrecerles dinero para que el elenco de los "Potros" ascendiera.

"Estoy en conocimiento de eso, esa información la debe transmitir directamente Carlos Julio y si fuese así, nuestro abogado lo apoyara y tendrá que ver cómo va a proceder. Nos lo comentó en su momento, pero eso lo debemos ver como abogados. Vamos ver los pasos a seguir, que no acatemos la resolución de la ANFP no significa que no tomemos acciones".

Alcalde de Vallenar: Es absurdo que digan que un árbitro FIFA no conozca el reglamento

Por su parte, el alcalde de Vallenar Cristián Tapia criticó duramente el argumento de la ANFP para repetir la tanda, tras escuchar por parte de la Asociación que Eduardo Gamboa no conocía el reglamento nuevo.

"Esa fue la justificación que dieron, que un árbitro FIFA no conocía el reglamento. Es absurdo por donde se le mire y claramente la balanza se cargó hacia Melipilla. Eso lo dijeron todos los miembros que estaban en la mesa", manifestó Tapia.

Sobre si Melipilla ganará el ascenso en caso de que Vallenar no se presente, el edil manifestó que desde la ANFP "no nos han dado respuestas, solo que lo lamentaban. Más nos lamentamos nosotros por esa determinación".

"A quienes estaban en esta mesa (Sebastián Moreno, Andrés Fazio y Enrique Osses) les dijimos que ellos tiene que ver con su árbitro la manera de diseñar un programa y ellos le echan la culpa a Gamboa de que no se sabía el reglamento", sentenció.

desde @depvallenar anuncian que NO SE PRESENTARÁN a la repetición de la tanda de penales contra melipilla, y aseguran que la explicación oficial por el error del árbitro eduardo gamboa es por "desconocimiento de las reglas" @Cooperativa #RegaloCooperativa — manfred schwager v. (@mschwagerv) December 22, 2017

ANFP oficializó el horario

La ANFP, a través de un comunicado, anunció que la definición se jugará el miércoles 27 de diciembre a las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena, en una instancia que no podrá contar con la presencia de hinchas de ninguno de los dos equipos.

"La repetición de la serie de penales se realizará el miércoles 27 de diciembre a las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena, sin público y a puertas cerradas", escribió el organismo.