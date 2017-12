Técnico de Vallenar: Defenderemos el ascenso en todas las instancias

Ramón Climent, técnico de Deportes Vallenar, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la determinación que tomó la ANFP de repetir la tanda de penales con Deportes Melipilla para decidir qué equipo sube a la Primera B, y aseguró que defenderán el ascenso ganado "en todas las instancias".

"Vamos a recurrir a todas las instancias. Si hay que hablar con Pelé, vamos a hablar con él. A hablar con Garrincha, quien está fallecido, ahí iremos", fue la particular analogía que usó el estratega para manifestar la determinación del club.

Respecto al error arbitral de Eduardo Gamboa, quien ordenó repetir un penal antirreglamentario del jugador Juan Silva, Climent sostuvo que "cuando el juez reinició la jugada (el error), todo se murió ahí".

"Con un equipo grande eso no pasaría nunca", agregó en su descargo el entrenador.

Por último, confirmó que sus jugadores fueron sobornados por dirigentes de Melipilla e incluso dijo que tenían grabaciones que prueban estas irregularidades.

"Cuando yo los tomé, les pedí que no se desviaran, que nunca jugaran para atrás, que ganemos en cancha. Algunos muchachos me dijeron 'profe, a mi también me hablaron', y los grabamos", aseveró Climent.

La nueva tanda definitoria entre Deportes Vallenar y Deportes Melipilla será el 27 de diciembre en La Serena, aunque no está segura la presencia del cuadro nortino, pues, según el propio Climent, el timonel del equipo, John Sol, no firmó la determinación oficial de la ANFP.