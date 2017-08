Joachim Löw dejó a Manuel Neuer fuera de la convocatoria alemana

El seleccionador alemán, Joachim Löw, presentó este viernes su lista de convocados para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 contra República Checa y Noruega, a la que vuelven las figuras que tuvieron descanso en la Copa Confederaciones, con la gran ausencia de Manuel Neuer.

Entre los habituales que regresan al combinado germano para el primer encuentro internacional de la temporal se encuentran Mats Hummels y Thomas Müller (ambos de Bayern Munich), Mario Gomez (VfL Wolfsburgo), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid) y Mesut Özil (Arsenal), informó la Federación Alemania de Fútbol (DFB).

Los otros 17 convocados por el técnico alemán sí que jugaron en Rusia entre junio y julio de este año en la Copa Confederaciones, en la que Alemania venció a Chile en la final.

"En este momento no me importan los títulos pasados, pese a que nos alegramos de los éxitos de este verano (europeo)", dijo el técnico alemán.

Sobre Neuer, Löw se limitó a comentar que algunos futbolistas "aún no han tomado ritmo" y que había hablado personalmente de su decisión con el portero del Bayern y habían acordado que el jugador recuperase su tono de juego "con tranquilidad".

El único campeón de Europa con la selección sub 21 que ha sido incluido por Löw para el próximo choque de la escuadra adulta es Serge Gnabry (Hoffenheim).

La Copa del Mundo, que se jugará el próximo año en Rusia, es el "máximo absoluto" para el combinado alemán, aseguró Löw.

"Allí queremos volver a ganar el título y para este gran objetivo vamos a prepararnos de forma consecuente. Los jugadores saben lo que espero de ellos. Y saben también que hay una gran competencia", afirmó el entrenador.

La selección alemana enfrentará el 1 de septiembre a República Checa en Praga y tres días más tarde a Noruega en Stuttgart.

