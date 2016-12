Bauza: Si Messi me armara el equipo, me voy a casa

El director técnico de la selección argentina, Edgardo Bauza, salió al paso de quienes aseguran que Lionel Messi le arma el equipo en el combinado albiceleste y aseguró que si así fuera, él se iría a casa.

"A los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a casa. Messi es el jugador más fácil para dirigir porque trata de que el equipo funcione bien", comentó el DT en entrevista con Radio Rivadavia.

Argumentó que Mauro Icardi está en sus planes, pero que en ese puesto tiene a otros dos jugadores: Gonzalo Higuaín y Lucas Pratto. Esto, ante los rumores que hablan de que el delantero de Inter está vedado por Messi.

"Hoy el 9 titular es Higuaín y después está Pratto. El tercer centrodelantero es Icardi", explicó Bauza, quien ya en octubre se contactó con el jugador.

Bauza volvió a comentar la decisión de jugar ante Chile con Boca y reiteró que se trata de una determinación tomada por él en conjunto con el plantel.

"La elección de la cancha de Boca fue tomada en conjunto con el plantel, después de preguntarles a 19 jugadores. Me junté con los dirigentes y les pregunté si estaba la posibilidad de hacer de local en La Bombonera. No por eso tengo algo contra River, no quiero entrar en disputa. Están haciendo un escándalo por cada declaración que hago", expresó Bauza.