Gago: Quienes me criticaron no entienden lo que es jugar con la selección argentina

El volante argentino Fernando Gago se encuentra en el tramo final de la recuperación de la lesión de ligamentos que sufrió durante el año pasado, que lo tiene desde hace seis meses fuera de las canchas.

El partido en el cual sufrió dicho traspié fue un duelo por Clasificatorias ante Perú, en el que pese al fuerte dolor que sentía pidió seguir jugando -ver video al pie de la nota-, lo que le valió numerosas críticas.

"Los que lo hicieron, no entienden lo que significa jugar con la selección argentina. Es todo, es el deseo de cualquier jugador de fútbol. Se disfruta demasiado estar en una Copa América, un Mundial", indicó al diario Marca.

En esa línea explicó que "fue un golpe dificil por el contexto, volvía a la Selección... Ni yo me di cuenta en el momento. Quería seguir jugando, sentí un dolor fuerte pero quería estar. Cuando volví a entrar me di cuenta de lo que sucedía y que así iba a hacer mal al equipo. Ha sido la más dura de todas".

"A veces me preguntaba por qué esa lesión o situación, pero el fútbol me ha dado siempre demasiado y lo disfruto. Son más veces las que sufres que las que ganas, pero salí campeón 15 veces", recordó el ex Real Madrid.

Además, dijo que "en Rusia, Argentina que va a competir, con un buen juego, y tratando de ser protagonista".