Javier Mascherano: Jugar contra Chile en La Bombonera no fue una decisión de los jugadores

El volante argentino Javier Mascherano, en el marco de una charla que realizó en la Universidad Santo Tomás, se refirió al duelo que tendrá la "albiceleste" ante Chile en marzo próximo, y señaló que la decisión de jugar por las Clasdificatorias al Mundial 2018 en el Estadio La Bombonera no fue tomada por el plantel.

"No es algo que surgiera de nosotros. No fue nada de los jugadores, no sé donde se jugará. No sé lo que es jugar con la selección ahí. Siempre los campos donde se juega lo decide la federación", explicó el futbolista formado en River Plate.

Estas declaraciones contradicen las palabras del técnico Edgardo Bauza, quien indicó en una radio trasandina que 19 de los 24 jugadores del plantel se habían decantado por el recinto ubicado en el barrio de La Boca.

Respecto al pleito en si, señaló que "falta muchísimo. No hemos analizado nada, ya que cada uno está con sus clubes. Es claro que es un partido importante para ambas selecciones, pero ahora estamos centrados en nuestros equipos y cada uno con su vida".

No obstante, resaltó la complejidad de las clasificatorias, señalando que "está todo muy apretado y todo estará muy luchado. No solamente en el caso de Chile y Argentina, sino también con las otras selecciones, porque la diferencia de puntos es poca".

Finalmente, tuvo palabras sobre Alexis Sánchez, ex compañero en FC Barcelona, expresando que es un "grandísimo jugador, aunque está claro que no tuvo (con nosotros) su despegue como lo está haciendo en Arsenal".

Mascherano está en Santiago ya que estará en la presentación del primer mundial de fútbol tenis, deporte en donde el trasandino es uno de sus principales embajadores.

El duelo entre Chile y Argentina será el jueves 23 de marzo en Buenos Aires, y será válido por la decimotercera fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.