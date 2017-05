Juan Pablo Sorín: La generación que encabeza Messi merece ganar un Mundial

El ex jugador de la selección argentina Juan Pablo Sorín cree que la generación que encabeza el astro Lionel Messi tiene merecimientos para ganar un Mundial, según le dijo a la página oficial de la FIFA.

"La actual hornada de futbolistas que encabeza Lionel Messi se merece ganar un Mundial. Nuestra generación no consiguió conquistar en categoría absoluta este título tan escurridizo, pero creo y deseo que la actual selección, que rebosa talento, sí puede lograrlo", declaró.

El ex Villarreal estimó que el actual equipo ganó el Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos "y hasta en tres ocasiones se quedaron a las puertas de conquistar títulos importantes. Si no ganaron esos partidos fue por detalles muy pequeños, así que pienso que el equipo tiene potencial para escalar ese último escalón".

Sobre Messi, Sorín dijo recordar al que participó en Alemania 2006: "Se trataba todavía de un jugador muy joven, pero ya se veía que era diferente y que poseía un talento único. Lo tratábamos como una joya poco común, porque ya era evidente que tenía una proyección inmensa. Actualmente no hay ninguna duda de que se trata del mejor jugador del mundo".

Además, el ex River Plate dijo que Neymar y Paulo Dybala se acercan a los logros del actual jugador de FC Barcelona: "Aunque Neymar sigue siendo el mejor colocado, no hay que olvidar que Paulo Dybala está creciendo a gran velocidad en cuanto a progresión y adaptación".