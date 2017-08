Ricardo Caruso Lombardi: Sampaoli es más vendehumo que yo

El técnico de Tigre, el polémico Ricardo Caruso Lombardi, disparó con todo contra Jorge Sampaoli, entrenador de la selección argentina, a quien acusó de "vendehumo".

"Me ganó por robo. Es más vendehumo que yo. Esas fotos son para demostrar que habla con los jugadores. No hace falta fotografiarse con todos", dijo el entrenador en entrevista con Radio AM 1240, de Buenos Aires, y que es replicada por los medios trasandinos.

Dejó ver que Lionel Messi sigue controlando el equipo y que el retorno de Sergio Agüero es a petición del rosarino.

"Yo anticipé que (Sergio) Agüero iba a volver. Nos aburrimos de decirlo. Vuelve a pedido de (Lionel) Messi. Y cuando (Ezequiel) Lavezzi haga un golcito, también", dijo antes de criticar al delantero formado en Independiente.

"¿Quién inventó que Agüero es '9'? Yo no lo puedo creer. Yo contra Uruguay pondría a Alario o Benedetto. Icardi viene de una lesión, ojo", comentó.