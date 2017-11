Sampaoli: Tenía mucho miedo de no ir al Mundial con Argentina

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, habló en la previa del encuentro que tendrá la Albiceleste este sábado frente a Rusia, en su primer amistoso preparatorio de cara al Mundial de 2018, y aseguró que tuvo "miedo" de que su seleccionado no clasificara a la cita planetaria.

"Internamente no estaba calmo, tenía mucho miedo de que Argentina no fuese al Mundial. Traté de que lo jugadores me vean seguro y convencido. Lo manifesté de esa forma", reveló Sampaoli en territorio ruso.

Luego, respecto al trabajo previo a Rusia 2018, comentó que será "determinante encontrar vínculos dentro de la cancha con Messi. No debemos esperar todo el tiempo que él sea el argumento definitorio".

Luego, el ex DT de la selección chilena manifestó que "empezamos a vivir el Mundial. Después de haber sufrido la clasificación, ahora debemos aprovechar el bienestar del momento".

Uno de los temas que generó ruido en esta citación trasandina fue la baja de Mauro Icardi. Se especuló que renunciaría a su seleccionado tras ser desafectado, pero Sampaoli puso calma sobre el tema.

"Para aclarar el tema de Icardi, yo recibí un llamado de Mauro en el que me manifestó que había sufrido una lesión que es un poco crónica. Lo problemático de la situación de Icardi es que no podemos verlo en estos dos partidos. Como nos pasa también con jugadores como (Marcos) Acuña o (Lucas) Biglia", comentó.

Luego dijo que fue Inter de Milán el que "tomó la decisión de recuperar a Icardi como club. No le dio demasiados argumentos para venir a una estadía en la que no podía jugar".

Finalmente, sobre el amistoso ante los rusos, el entrenador dijo que tiene "bastante conocimiento de lo que es Rusia. Lo hemos analizado".

El encuentro entre Rusia y Argentina se jugará este sábado, desde las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT), en la inauguración del remozado Estadio Luzhniki Arena.