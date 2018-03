Angel Hoyos se reunió con Reinaldo Rueda: Una de sus prioridades es no dañar a los clubes

Angel Guillermo Hoyos, técnico de Universidad de Chile, reveló detalles de la reunión que sostuvo con el seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, destacando que el colombiano, entre sus objetivos, tratará con sus convocatorias de no dañar a los clubes que participan en torneos internacionales.

"No lo conocía personalmente. Me agradó su humildad, sencillez y los objetivos que tiene, todo para que los clubes colaboren en el mismo sentido. Una de sus prioridades es tratar de no dañar a los clubes, y que se dé lo mejor para los equipos y la selección. Me gustó mucho", relató el entrenador azul.

Además, considerando su experiencia como seleccionador, Hoyos indicó que la reunión fue "un paso importante, respecto al conocimiento y al diálogo", debido a la compleja situación que surge entre una selección y un club en las convocatorias.

"A veces es complicado, el jugador pertenece al club, es responsable cien por cien el club, y a veces los jugadores no llegan a cumplir las expectativas del seleccionador", agregó.

Por último, no reveló cuales jugadores de Universidad de Chile convocorá Rueda en el futuro: "en un determinado momento lo dirá el profe (Rueda)", cerró.

Al Aire Libre en Cooperativa contó que Rueda también se reunió con Ronald Fuentes, gerente deportivo de Universidad de Chile, y con Martín Palermo y Fernando Díaz, entrenador y gerente deportivo de Unión Española, respectivamente.