Angelo Sagal: La China Cup es una oportunidad para todos de demostrar lo que hacemos

El delantero Angelo Sagal, que fue convocado a la selección chilena que disputará la China Cup en enero, afirmó que dicho torneo es una buena opción para que los jugadores del medio local demuestren que son alternativa para el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi.

"Tenemos muy buenos jugadores en Chile y en el medio local. Es una oportunidad para todos que tenemos que aprovechar de la mejor forma y demostrar lo que hacemos en nuestros clubes", comentó el jugador de Huachipato a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Vamos con la expectativa de ganar la copa. Si bien se toma como experiencia, el objetivo es ganar el trofeo, hay que ir con eso en la mente", declaró para luego comentar cómo se tomó el llamado de última hora, ante las lesiones de Esteban Paredes y Gonzalo Jara.

"Lo recibo feliz y sorprendido, porque la nómina estaba hecha. Nunca me resigné a nada. Es lamentable que sea por la lesión de un compañero, pero tendremos que suplirlo de la mejor forma", argumentó.

Sagal también fue consultado por el supuesto interés de Colo Colo en contar con sus servicios y dijo que no existe nada concreto.

"No tengo nada por el momento, siempre converso con mi representante y es muy transparente conmigo. Hablan mis papás y mis tíos diciendo que me quieren de todos lados, pero no hay nada concreto y en Huachipato me quedan seis meses de contrato, que aún no he renovado", cerró.