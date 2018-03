Brayan Cortés trabajará en el micro ciclo de Rueda: Hay que aprovechar estas oportunidades

El portero de Colo Colo Brayan Cortés forma parte de la nómina para el primer micro ciclo de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena, que comienza este lunes en "Juan Pinto Durán".

El joven meta iquiqueño declaró a Al Aire Libre en Cooperativa que la idea es aprovechar esta oportunidad con el fin de situarse como alternativa de recambio en la Roja.

"Se ha hablado harto de recambio, siempre me he mantenido al margen por respeto a los grandes, pero uno trata de estar ahí, nominado; estar te da un plus y hay que aprovechar las oportunidades que no se dan nunca", manifestó.

La Roja sufrió su primera baja luego de que se confirmase una lesión de José Bizama, de Huachipato, quien fue liberado de la convocatoria.