Carlos Valderrama: Reinaldo Rueda será clave en el recambio de la selección chilena

El ex volante colombiano Carlos Valderrama elogió a su compatriota Reinaldo Rueda, asegurando que Chile retomará su lugar bajo su conducción técnica, agregando que será clave para encontrar el recambio que necesita la selección nacional.

"Reinaldo es un técnico de mucha calidad, de mucho conocimiento del medio. Chile se ha llevado a un técnico de gran categoría", comenzó diciendo en diálogo con La Tecera.

"Chile retomará su lugar en el mundo. No por nada ganó dos Copa América y jugó dos mundiales seguidos. Siempre he dicho que tienen grandes jugadores, de mucha calidad. Si bien no fueron al Mundial en esta oportunidad, estoy seguro que volverán más adelante. Rueda será clave en el recambio, ya tiene mucha experiencia en este tema", agregó.

Respecto al estilo de juego del ex DT de Flamengo, apuntó que "el fútbol de Rueda es diferente al de Bielsa. El fútbol de Rueda es más de resultados, pero también le gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol. Es ofensivo, y los resultados así lo avalan. En casi todos los equipos que ha estado ha salido campeón".

Finalmente, deseó que su compatriota se fije en Jorge Valdivia. "Esperamos que lo cite. A Rueda siempre le gustaron los buenos jugadores, y uno de ésos es Valdivia. Si anda bien en su club, y él también tiene ganas de estar en la selección, es lógico que debe ser considerado", sentenció.