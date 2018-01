Charles Aránguiz: No he hablado con mis compañeros de selección tras quedar fuera del Mundial

El volante nacional Charles Aránguiz, que estuvo en Chile celebrando la Navidad y el Año Nuevo, emprendió rumbo a Alemania para afrontar la segunda parte de la temporada en la Bundesliga con Bayer Leverkusen, y tuvo palabras para el presente de la selección chilena.

En conversación con Las Ultimas Noticias, Aránguiz manifestó que "después de la derrota con Brasil la verdad es que no he hablado con mis compañeros de la selección. Todos quedamos muy dolidos y lo que menos queríamos era hablar de la eliminación. Podrás entender que menos íbamos a tener ganas de hacerlo tras lo que se publicó en la prensa".

Luego, el jugador formado en Cobreloa expresó que "todavía existe dolor. Ahora, cuando se acerca la fecha para que comience la Copa del Mundo, uno piensa muchas cosas. Es duro no estar en el Mundial cuando tuvimos tantas chances".

"Después del partido que perdimos con Paraguay le preguntaba a mis cercanos cuáles eran las posibilidades de clasificar, al menos, al repechaje. Al final, hay que resignarse aunque cueste. No vamos al Mundial. Como todas las cosas, el dolor pasará, pero cuesta", complementó.

El ex Colo Colo y U. de Chile volvió a recalcar que perdieron el boleto a Rusia "con Paraguay en Santiago. No le tomamos el peso a ese partido que era clave. Cada uno tiene su opinión, pero casi todos en la selección concordamos en que ese fue el partido que nos dejó afuera de Rusia. Después perdimos con Bolivia y Brasil, pero el Mundial se nos fue ante Paraguay".

En cuanto al futuro de la Roja y del nuevo entrenador, el jugador fue claro al expresar que "me da igual quien llegue. Sí me gustaría que sea luego para que vaya formando este nuevo proceso. Creo que tenemos un buen equipo y vienen jugadores de abajo (como recambio). Lo más importante es que la persona que tome el mando venga con las ganas y las ideas claras de meter a Chile a un nuevo Mundial".

La polémica de la señora de Claudio Bravo y la partida de Pizzi

En cuanto a las polémicas críticas realizadas por la esposa de Claudio Bravo tras la eliminación de Chile del Mundial, Aránguiz dio su punto de vista y cree que Carla Pardo solo defendió a su marido.

"Para mí, la mujer de Claudio sólamente defendió a su mardio. Si bien escribió algunas cosas, nunca apuntó a nadie en particular ni dio un nombre en específico. Esa es mi sensación".

"Mientras no dé un nombre, no me afecta el tema. La esposa defendió a su marido y punto. El resto de las especulaciones me las tomo como cualquier tontera que se habla, sobre todo, en redes sociales", complementó.

También tuvo palabras para la salida de Juan Antonio Pizzi, que luego tomó el mando de la selección de Arabia Saudita: "Varios pensaron que él era un tipo aparte del grupo, que estaba solo y que por eso no le dolió la eliminación de Chile. Yo pienso que estaba en todo su derecho a dirigir a otra selección. El resto me lo guardo para mí".

"Seguir dándole más vueltas no ayuda mucho. Hablar más de él ahora no vale la pena. Las cosas se tienen que hablar en el momento, después no tiene sentido. El tema es que no vamos al Mundial. Cada uno tiene su opinión, pero en lo que a mí respecta, todavía me duele no ir a la Copa del Mundo", sentenció.

Aránguiz volverá a la acción con Bayer Leverkusen el viernes 12 de enero, cuando enfrenten a Bayern Munich de Arturo Vidal por la 18ª fecha de la liga germana en el Estadio BayArena.