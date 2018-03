Claudio Bravo no jugará los amistosos de la selección en Europa

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se bajó del plantel que jugará los duelos amistosos ante Dinamarca y Suecia en Europa, en el inicio del ciclo técnico del colombiano Reinaldo Rueda.

A través de su cuenta en Twitter, el portero de Manchester City explicó que en su reunión con el flamante entrenador de la Roja tuvo una cordial conversación y le aseguró que se siente parte del nuevo proceso.

"Tuve una cordial reunión con Reinaldo Rueda en su visita a Manchester, le dije que encantado me comprometía a participar del nuevo proceso a su cargo", explica el 1.

No obstante, luego da cuenta de un inconveniente con la ANFP y de un viaje familiar que le impide ser parte de la gira por Escandinavia.

"Me preocupaba algo que para mí era muy importante: mi preparación y trabajo, motivos de los cuales la Federación está al tanto. Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Arturo Salah tratando de solucionar el tema. Por ende tenía programado un viaje junto a mi familia", explicó sin entregar mayores detalles.

"Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad", completó.

Chile enfrentará el 24 de marzo a Suecia y el 27 a Dinamarca.