Gerardo Martino: No tuve ofertas de Estados Unidos ni de Chile

El técnico de Atlanta United, Gerardo Martino, desmintió que maneje ofertas de la selección chilena o del equipo nacional de Estados Unidos y además comentó que espera cumplir su contrato con la escuadra en que milita Carlos Carmona, pese a que no se cierra a nada.

"No, no hubo ofertas de la selección de Estados Unidos y Chile. Solo comentarios periodísticos", dijo en diálogo con ABC de Paraguay, en el cual agregó que "los periodistas necesitan informar y cuando no hay información pasan estas cosas".

"Tengo un año de contrato y cuando uno empieza los vínculos lo hace pensando en cumplir, a veces no se da porque los resultados no se dan pero siempre trato de cumplir", comentó además el ex DT de Argentina.

Por último, sobre dirigir a otra selección en el futuro, señaló que es una persona "impredecible" y nunca descarta nada.