Hugo Tocalli refutó críticas de Bravo contra "Pinto Durán": En Chile no hay algo mejor

El argentino Hugo Tocalli, ex técnico de las divisiones menores de Chile entre 2013 y 2015, refutó las incendiarias críticas que realizó el capitán de la Roja Claudio Bravo contra el complejo deportivo "Juan Pinto Durán", asegurando que "en Chile no hay algo mejor".

"Pinto Durán siempre está bien arreglado, no es para despreciarlo. No hay que decir que es un desastre, no lo veo así. Lo están arreglando siempre. Y, tema importante, en Chile no hay algo mejor que eso", aseveró Tocalli en El Mercurio.

Bravo, quien criticó duramente a la dirigencia de la ANFP, acusó que los jugadores sub 17 y sub 20 están "hacinados en una casucha con media cancha de fútbol", reclamando que el terreno de prácticas no tiene las medidas reglamentarias.

Tocalli, respecto a la infraestructura del complejo, recordó que "cuando estaba yo, veía la preocupación de la dirigencia por progresar".

"El plan que tenían era comprar un terreno para trabajar con la adulta y los juveniles. Y se decía que el problema era que no se llegaba a un acuerdo económico sobre el lugar para construir", sentenció.