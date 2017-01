Juan Antonio Pizzi: La China Cup sirvió para tener una visión más amplia de los convocados

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, destacó la obtención de la China Cup 2017 y dijo que el torneo le sirvió al cuerpo técnico para tener una "visión más amplia y exacta" de los jugadores seleccionables para los desafíos de la "Roja" en este año.

En conferencia de prensa tras el triunfo por 1-0 ante Islandia, Pizzi manifestó que "el balance para nosotros es más que positivo. Los motivos por el cual queríamos competir aquí, priorizando la posibilidad de ver algunos jugadores, nos sirvió para tener una visión más amplia y exacta de qué es lo que nos pueden dar los futbolistas que fueron convocados, además del hecho de ganar el título".

"Siempre el resultado de un torneo como este, a priori, es incierto, pero el premio al entrenamiento y el sacrificio hecho fue conseguir, con justicia, esta copa", añadió.

Además, expresó que este tipo de campeonatos le permiten tener "un panorama más amplio, tener mayores variantes y tratar de tener variadas opciones para elegir".

"Nosotros no vinimos a buscar reemplazantes de nadie, sino que a incorporar o tratar de ver qué jugadores podemos sumar de cara al futuro, pero con los jugadores que forman el grupo de futbolistas que representa a Chile", complementó.

En cuanto al nivel del equipo, el argentino dijo que "respondieron muy bien y asumieron lo que significa representar a Chile. Lo hicieron con responsabilidad, dignididad y nos enorgullece que los jugadores que convocamos responda de la manera en que lo hicieron".

Las figuras del torneo

Consultado por las figuras que tuvo Chile en el torneo, cree que "en todas las posiciones encontramos o deberíamos encontrar variantes. En el caso de los centrales (Guillermo Maripán y Paulo Díaz), con el resto del equipo hicieron un torneo más que bueno y nos invitan a creer de que van a responder cuando los solicitemos en próximos partidos".

En tanto, expresó que "no pudieron venir jugadores que rindieron cada vez que les tocó jugar. Para cada nómina hay que dar un grupo de 23 a 25 jugadores y dentros de esos nombres debemos mantener el equilibrio de lo que creemos que va a suceder en cada partido. Si no convocamos a un jugador, no significa que deje de ser considerado".

Manifestó que irán viendo los rendimientos de los jugadores y que citarán futbolistas "viendo las opciones de los rivales y de lo que creemos que suceda en cada partido, como los podríamos utilizar y en base a eso vamos a elegir".

Los que no jugaron

También tuvo palabras para los cinco jugadores que no sumaron minutos en el torneo (Angelo Henríquez, Sebastián Vegas, Cristián Cuevas, Darío Melo y Gabriel Castellón), lamentando que no pudieran sumar minutos en la China Cup.

"Lamentamos que algunos jugadores no hayan tenido participación, pero tratamos de elegir las mejores opciones y uno de los objetivos nuestros era ganar y creer que las opciones de cambio eran las que correspondían para tratar de ganar el partido", aclaró el entrenador.

Incluso, dijo lamentar el hecho "a nivel personal que algunos jugadores no hayan podido tener participación, pero son las reglas del juego. Son jugadores seleccionables todos los que vinieron y observamos cada fin de semana en el campeonato chileno".

"Vamos a seguir con esa metodología y ya veremos a futuro si sus rendimientos nos permiten convocarlos y tenerlos en cuenta para próximos partidos", sentenció.