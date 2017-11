La Volpe: "Me pone contento que me hayan contactado y ser considerado para dirigir a Chile"

El entrenador argentino Ricardo La Volpe es una de las cartas para la banca de la selección chilena. Al menos, en entrevista con el diario El Mercurio dijo que han existido "pláticas superficiales" para asumir el cargo, algo que lo pone "muy contento".

"Chile ha tenido un crecimiento demostrado en las Copas América que ganó y en el Mundial de Brasil. Lamentablemente no clasificó a Rusia, pero tiene muy buenos jugadores, muy buena camada", expresó.

Sobre sus reales posibilidades de llegar a la Roja, señaló: "Te lo respondo de la siguiente manera: en Argentina hay un montón de entrenadores y muchos esperaban ser nombrados como técnico de la selección y eligieron a Jorge Sampaoli. Y Sampaoli, que yo sepa, no tenía un gran curriculum en Argentina. Decían que Sampaoli no había sido relevante".

"¿Qué te quiero decir? Que todo es posible, sobre todo porque tengo una forma de jugar, carácter, conocimiento... Dirigí Boca Juniors, Vélez Sarsfield, grandes equipos, cuatro años la selección de México. Eso significa que tenés experiencia en eliminatorias y en manejar un grupo. Me pone bien, me pone contento que me hayan contactado y ser considerado para dirigir a Chile. Dios quiera que se me dé, por supuesto", agregó.

Sobre su forma de relacionarse con los futbolistas en el tema de la disciplina, el ex seleccionador de México entregó sus argumentos.

"No es cuestión de ser estricto o no. El técnico debe tener una piscología de hablar continuamente con los jugadores. Pero no solo yo, también el preparador físico. Cuando se buscan objetivos, la responsabilidad es de todos. Siempre hay reglamentos, creo en la disciplina, pero no en la que existe en un servicio militar, sino en la disciplina del respeto hacia el compañero y que debe darse en las concentraciones", manifestó.

Profundizando en este asunto, dijo creer en la confianza. "Por supuesto. El técnico tiene que estar continuamente con el grupo y el grupo tiene que estar bien, con alegría, contento. Lógicamente dentro de esa alegría, están los objetivos y las metas. En el trabajo hay que estar al ciento por ciento. Hay momentos de salida, de diversión, y momentos que son de concentración", indicó.

Los elogios de Guardiola

La nota apuntó a que el español Josep Guardiola, actual DT de Manchester City, habló bien de La Volpe cuando dirigía al "Tri".

Al respecto, el trasandino dijo que "me halaga, si Guardiola habló bien de mí es porque compartimos una filosofía futbolística. Vio cómo trabajaba la selección mexicana; vio el protagonismo y el manejo de la pelota que teníamos. Esa selección salía jugando desde atrás, tratando de tener el control del partido y así teníamos más la pelota".

"Si Guardiola me elogió fue por eso: por el protagonismo, el salir jugando, el tener una gran cantidad de llegadas... Fui un jugador, soy técnico, y sigo considerando que los grandes equipos se hacen sobre la materia prima, y la materia prima son los jugadores".

Sobre si existe es materia prima en Chile, comentó: "Hay equipos grandes como las dos universidades, Colo Colo... Para mí es un trabajo completo, no solo están los jugadores del exterior, sino los que juegan en el ámbito local. Hay que ver continuamente qué nuevos jugadores hay. Hay que trabajar mucho en lo local, viendo el campeonato, los equipos, y dialogar con los técnicos para tener una idea total... De los futbolistas actuales conozco al 'Gato' Silva, a quien tuve en Jaguares. Para qué hablar de Vidal, Sánchez, Bravo, Medel, Vargas...".