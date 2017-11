Marco Antonio Figueroa: "Lógico que tomaría la selección"

El técnico Marco Antonio Figueroa volvió a mostrarse dispuesto a tomar la selección chilena y aseguró que está listo para poner reglas firmes con el objetivo de poner fin a las indisciplinas que se vivieron en el último tiempo en la Roja.

"Hablan que quieren mejorar la selección y leo tuiteos de gente pidiendo a Gerardo Martino y al único chileno que mencionan es a Manuel Pellegrini. Todos miran para afuera. Ahora no tenemos Mundial, ¿Por qué Arturo Salah no levanta el teléfono y me llama? ¿Por qué? Que diga, ya hablé con Figueroa", comentó en entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

"Lógico que tomaría la selección. Hay que hacer un trabajo para reforzar a los cinco o seis jugadores que quedan con pilas para las eliminatorias", añadió Figueroa, quien dice tener la receta para poner fin a la indisciplina.

"Cuando pones reglas, el que las rompe se tiene que ir, pero si no las pones. Tienes que tener los pantalones y decirles chao, sea quien sea", dijo Figueroa, cuya última experiencia como DT fue en Murciélagos, de la segunda división del fútbol mexicano.

Antes de eso estuvo en San Marcos de Arica, Cobreloa y Universidad de Chile, entre otros equipos.