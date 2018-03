Marcos Bolados y su impresión al ser nominado a la Roja: "No lo podía creer"

Marcos Bolados, actual volante de Universidad Católica, se enteró mediante un amigo que formará parte de la delegación chilena que enfrentará a Suecia y Dinamarca en duelos amitosos, un nuevo logro en su carrera deportiva que no podía creer.

"Un amigo me mandó un mensaje y me felicitaba. Yo no tenía idea de qué. Luego me cuenta y no lo podía creer. Estoy muy feliz de la nominación", resaltó el antofagastino, tras el sorpresivo llamado de Reinaldo Rueda.

El jugador que llegó a préstamo desde Colo Colo además aseguró que de no haberse sumado a Católica, probablemente no hubiese contado con esta chance en la Roja.

"(Quiero) agradecerles a todos, y que todo esto si no hubiese llegado a acá quizá no estaría donde estoy ahora. Por eso agradecerle al club por esa oportunidad", aseguró.

Sobre cómo llegará a un equipo que posee figuras de talla mundial, adelantó de forma cómica que "como nuevo voy a estar 'piolita', tranquilo, y conversar con los que ya he estado", para "de a poco ir agarrando amistades".