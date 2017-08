Mario Kempes: Desde que estuvo Bielsa en la selección, el aura de los chilenos es distinta

El ex delantero argentino, Mario Kempes, campeón del mundo en 1978 y que militó en Fernández Vial en el fútbol nacional, aseguró que el paso de Marcelo Bielsa por la selección chilena le cambió el aura a los jugadores que pasaron de ser acompañantes a protagonistas.

"Desde que Bielsa estuvo con ustedes en la Selección, el aura que tienen los chilenos es distinta. Han crecido muchísimo. Se han convencido de que no solamente tienen que ser acompañantes, sino que actores principales. Eso es lo que son ahora. Han ganado dos campeonatos. Es una cuestión importante", indicó a Diario La Tercera.

"La selección ha agrandado lo que era Chile antes. Ahora creen que pueden, y lo están demostrando, jugar de tú a tú con cualquier selección del mundo. Y que le pueden ganar, también", agregó.

En esa misma línea, se refirió al prestigio que se ha ganado el equipo que hoy donduce Juan Antonio Pizzi. "Se ha agrandado muchísimo. El nombre de Chile es mucho más respetado. Siempre fue respetado, pero antes acompañaba. Hoy, no. Hoy, los chilenos son participantes activos en el juego", expuso.

Respecto a la posibilidad de obtener logros más importantes, aseguró que "si sigue creyendo que se puede, claro que sí. Lo que está demostrando ahora es que tiene un juego bastante vistoso, aguerrido y está llegando a conseguir cosas que no había conseguido antes".

Finalmente, Kempes se refirió a su paso por el fútbol nacional. "Lo único que uno recuerda es que intentamos clasificar para el hexagonal, pero no se pudo. Mi paso por Fernández Vial no sirvió mucho, porque no se cumplió el objetivo, pero me encantó, porque conocí gente maravillosa", sentenció.