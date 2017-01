Oscar Opazo: La selección tiene una buena racha y campeonato que juega, lo gana

El lateral de Santiago Wanderers y la selección chilena, Oscar Opazo, destacó la buena racha que tiene el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi, cuyo último título fue en la China Cup, aseguró que hay material para concretar un recambio y habló también sobre su relación con Mauricio Isla.

"Esta generación, por los logros que ha conseguido en este último tiempo, se ha hecho un nombre a nivel mundial. Los futbolistas de la selección están en los mejores clubes. A la selección se le respeta y eso se nota", declaró en La Tercera.

"Antes, en este tipo de torneos, como la China Cup, Chile iba y salía último. Ahora la selección está con una racha tan buena, que campeonato que juega, lo gana. Eso hay que mantenerlo en tiempo", agregó el jugador "caturro".

"Ya demostramos que hay recambio. -Arturo- Vidal nos felicitó por las redes sociales y esos alientos te ayudan a seguir trabajando de la misma manera. Ellos ya dejaron el nombre de Chile muy alto y ahora nos toca a nosotros ayudarlos a seguir por la misma senda", prosiguió.

Luego, Opazo señaló que existe la intención de "poder reemplazar en un futuro a Vidal y a -Alexis- Sánchez. Son jugadores que están a nivel mundial, pero queremos que esta generación siga cosechando triunfos. Con trabajo creo que lo podemos lograr".

En relación a el trato que recibió por parte de Mauricio Isla, quien utiliza el mismo puesto que Opazo, éste afirmó que el jugador de Cagliari fue muy humilde.

"Cuando compartimos en la selección por primera vez fue muy humilde a pesar de todo lo que tiene, lo que ha logrado en su carrera. Es una persona amigable, cercano y que siempre me está dando consejos", contó.

"Me recibió bien, sabiendo que jugábamos en el mismo puesto. En las redes sociales siempre me está dando apoyo, y eso es lindo. Podría no pescarme, pero es muy amigable y eso ayuda a agarrar mucha confianza", añadió el ex Ñublense.

Por último habló sobre su futuro en el fútbol y algunos rumores que lo ligaron a Universidad de Chile: "Nunca he dicho que quiero partir a un grande de Chile. Si hay opciones de ir al extranjero voy a preferir eso, pero si aparece un club grande de Chile habrá que analizarlo. Tengo que ver lo que más me convenga".

"Tengo ganas de salir de Wanderers, pero si sigo, lo haré de la mejor manera. Hay que esperar, no sé nada en este momento", finalizó.